Юрий Щербацевич завоевал серебро и лицензию на Олимпиаду в Токио

Первая медаль белорусов в пулевой стрельбе.Праздник сегодня и в стане сборной Беларуси по пулевой стрельбе: Юрий Щербацевич не только завоевал серебро, но и лицензию на Олимпиаду в Токио.



Со старта Европейских игр работает в спорткомплексе в столичном микрорайоне Уручье Станислав Липский - ему и подводить итоги выступления белорусов сегодня.



В этой дисциплине 34 атлета отправились в долгий путь за медалями II Европейских игр. В 09:45 в открытом тире стартовал отбор в топ-8 - завершился который в 12:30. Юрий Щербацевич о своих медальных амбициях заявил сразу, находясь практически все время в ходе квалификации на вершине промежуточного протокола.



Лишь после стрельбы стоя белорус чуть шагнул назад, но третье место с результатом 1178 очков без преувеличения мощная заявка для оппонентов на золото Игр.

В решающей стадии стрелкам предстояло сделать по три серии выстрелов из положения лежа и с колена, после чего спортсменов ждали две серии по пять выстрелов из положения стоя, после которых из-за худшей суммы баллов выбыли двое - далее после каждого выстрела с турниром прощался тот, у кого сумма баллов меньше.





