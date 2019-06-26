3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Юрий Щербацевич завоевал серебро и лицензию на Олимпиаду в Токио
Первая медаль белорусов в пулевой стрельбе.Праздник сегодня и в стане сборной Беларуси по пулевой стрельбе: Юрий Щербацевич не только завоевал серебро, но и лицензию на Олимпиаду в Токио.
Со старта Европейских игр работает в спорткомплексе в столичном микрорайоне Уручье Станислав Липский - ему и подводить итоги выступления белорусов сегодня.
В этой дисциплине 34 атлета отправились в долгий путь за медалями II Европейских игр. В 09:45 в открытом тире стартовал отбор в топ-8 - завершился который в 12:30. Юрий Щербацевич о своих медальных амбициях заявил сразу, находясь практически все время в ходе квалификации на вершине промежуточного протокола.
Лишь после стрельбы стоя белорус чуть шагнул назад, но третье место с результатом 1178 очков без преувеличения мощная заявка для оппонентов на золото Игр.
В решающей стадии стрелкам предстояло сделать по три серии выстрелов из положения лежа и с колена, после чего спортсменов ждали две серии по пять выстрелов из положения стоя, после которых из-за худшей суммы баллов выбыли двое - далее после каждого выстрела с турниром прощался тот, у кого сумма баллов меньше.
Юрий Щербацевич боролся за золото до последней секунды, но чуть удачливее оказался россиянин Сергей Каменский.
Бронза у Пени Иштвана из Венгрии. Но главный итог среды не только серебро Юрия, а столь желанная лицензия на Олимпиаду в Токио.
О конкуренции в пулевой стрельбе здесь говорят также много, как и об отличной организации Европейских игр белорусами.
Отметим, еще один белорус в этой дисциплине - не менее титулованный - Виталий Бубнович занял 17-е место.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране
Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов