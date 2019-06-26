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Юрий Щербацевич завоевал серебро и лицензию на Олимпиаду в Токио

Первая медаль белорусов в пулевой стрельбе.Праздник сегодня и в стане сборной Беларуси по пулевой стрельбе: Юрий Щербацевич не только завоевал серебро, но и лицензию на Олимпиаду в Токио.

Со старта Европейских игр работает в спорткомплексе в столичном микрорайоне Уручье Станислав Липский - ему и подводить итоги выступления белорусов сегодня.

В этой дисциплине 34 атлета отправились в долгий путь за медалями II Европейских игр. В 09:45 в открытом тире стартовал отбор в топ-8 - завершился который в 12:30. Юрий Щербацевич о своих медальных амбициях заявил сразу, находясь практически все время в ходе квалификации на вершине промежуточного протокола.

Лишь после стрельбы стоя белорус чуть шагнул назад, но третье место с результатом 1178 очков без преувеличения мощная заявка для оппонентов на золото Игр.

В решающей стадии стрелкам предстояло сделать по три серии выстрелов из положения лежа и с колена, после чего спортсменов ждали две серии по пять выстрелов из положения стоя, после которых из-за худшей суммы баллов выбыли двое - далее после каждого выстрела с турниром прощался тот, у кого сумма баллов меньше.


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Юрий Щербацевич боролся за золото до последней секунды, но чуть удачливее оказался россиянин Сергей Каменский.

Бронза у Пени Иштвана из Венгрии. Но главный итог среды не только серебро Юрия, а столь желанная лицензия на Олимпиаду в Токио.

О конкуренции в пулевой стрельбе здесь говорят также много, как и об отличной организации Европейских игр белорусами.

Отметим, еще один белорус в этой дисциплине - не менее титулованный - Виталий Бубнович занял 17-е место.

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