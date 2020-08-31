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Юрий Вернидуб покидает "Шахтер"

Юрий Вернидуб покидает солигорский "Шахтер". Украинский специалист подал в отставку по собственному желанию. Как отмечается на сайте клуба, связано это с семейными обстоятельствами. Также пресс-служба сообщает, что руководство удовлетворило запрос и приступило к поиску нового главного тренера. Вместе с Вернидубом стан горняков покидают и его помощники. Напомним, в минувший четверг "Шахтер" не смог пробиться во второй раунд квалификации Лиги Европы, уступив в серии пенальти молдавскому "Сфынтул Георге".

На данный момент по сведению газеты "Прессбол"украинский специалист Роман Григорчук, руководивший ранее "Астаной", близок к подписанию контракта с солигорским "Шахтером".

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