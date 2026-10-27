"Юркас-Витоблспорт" представляет Беларусь в Кубке чемпионов по пляжному футболу

В турецкой Аланье проходит турнир сильнейших клубов планеты по пляжному футболу World Winners Cup.

Беларусь на престижных мировых соревнованиях представляет чемпион страны "Юркас-Витоблспорт". Примечательно, что к этому старту дружину готовил главный тренер сборной Николас Альварадо. Всего на состязания отправились 12 игроков, 8 из них - это основа нацкоманды.

Эксклюзивно для "Первого информационного" испанский специалист порассуждал о подготовке к турниру.

Николас Альварадо, главный тренер ПФК "Юркас-Витоблспорт":

"На этом турнире, наверное, мы одна из лучших команд. В нашем составе много игроков из сборной Беларуси. Нам нужно продолжать совершенствоваться и работать больше в атаке. Данные соревнования непростые. Ведь здесь собраны сильнейшие клубы мира. С "Юркасом" было работать легко, потому что футболисты знают друг друга и играют вместе. Потому было действительно комфортно. Цель на этом старте, естественно, победа. Нам нужно действовать шаг за шагом, от матча к матчу. Это очень важно для белорусского футбола".

На первом этапе турнира 32 клуба разделены на 8 квартетов. После завершения предварительной стадии в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды. Накануне в стартовом поединке группы Е "Юркас-Витоблспорт" оказался сильнее греческого "Наполи Патрон" - 4:1. Отличились Чайковский, Новиков, Бриштель и Гапон. На 27 октября запланирован матч с французским клубом "Цевеннес". Победитель и призеры турнира определятся в воскресенье, 1 ноября.