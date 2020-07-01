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"Ювентус" делает шаг к чемпионству в серии А

Криштиану Роналду идет ко второму итальянскому чемпионству. В 29 туре Серии А "Ювентус" обыграл "Дженоа", 3:1. Второй мяч туринцев на счету португальца. Преимущество "бьянконери" над "Лацио" четыре балла.

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