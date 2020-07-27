"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии

9-й чемпионский титул кряду и 36-й в истории. Туринский "Ювентус" выигрывает Серию А за два тура до финиша. В 36-м точные удары Криштиану Роналду и Федерико Бернардески принесли "старой сеньоре" викторию над "Сампдорией" - 2:0. Таким образом, "бьянконерри" стали недосягаемы для "Интера", отстающего на 7 очков. В балле от "нейрадзури" "Аталанта" и "Лацио". Первая четверка уже не изменится, эти клубы гарантировали себе место в зоне Лиги чемпионов.