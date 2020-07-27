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"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии
9-й чемпионский титул кряду и 36-й в истории. Туринский "Ювентус" выигрывает Серию А за два тура до финиша. В 36-м точные удары Криштиану Роналду и Федерико Бернардески принесли "старой сеньоре" викторию над "Сампдорией" - 2:0. Таким образом, "бьянконерри" стали недосягаемы для "Интера", отстающего на 7 очков. В балле от "нейрадзури" "Аталанта" и "Лацио". Первая четверка уже не изменится, эти клубы гарантировали себе место в зоне Лиги чемпионов.
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