"Ювентус" победил "Суссуоло", 3:1

Криштиану Роналду вновьзабивает за "Ювентус". Благодаря этому португалец добиваетсяпотрясающей статистики: он единственный игрок, который забивает 15+ голов втоп-5 лиг на протяжении 15 сезонов подряд. Бьянконери при этом побеждают "Сассуоло",3:1, с матчем в запасе "Ювентус"отстает от лидера - "Милана" - всего на 7 очков. Миланцы, напомним, всубботу победили "Торино", 2:0.