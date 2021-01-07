"Ювентус" прерывает беспроигрышную серию "Милана" в чемпионате Италии. В центральном матче 16-го тура действующий чемпион выиграл у лидера - 3:1. Федерико Кьеза отметился в этой встрече дублем за "старую сеньору". Несмотря на осечку, "россонери" по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, на балл опережая "Интер", "Ювентус" идет 4-м, в семи очках от первой позиции, но у "бьянконери" есть игра в запасе.