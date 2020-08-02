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"Ювентус" проигрывает "Роме" в матче 38-го тура Серии А

"Ювентус" уступает "Роме", но "Ювентус" - чемпион. В матче заключительного, 38-го, тура итальянской Серии А туринский клуб уступил римлянам со счетом 1:3. По итогам сезона "Ювентус" стал чемпионом Италии. В 38 матчах команда Маурицио Сарри набрала 83 очка.

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