"Ювентус" против "Порту", "Севилья" против "Боруссии"

"Ювентус" никогда не проигрывал "Порту" в рамках Лиги чемпионов.



Продолжится ли эта традиция - узнаем сегодня. В первом матче 1/8 финала главного клубного турнира планеты "старая сеньора" на выезде постарается не просто победить, но и сыграть на ноль.Ранее в четырех очных противостояниях "Ювентус" пропустил от "драконов" всего один гол. Новая битва начнется в 23:00. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5".В это же время "Беларусь 5. Интернет" будет вести онлайн из Испании, где местная "Севилья" примет дортмундскую "Боруссию".



