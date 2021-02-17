3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Ювентус" против "Порту", "Севилья" против "Боруссии"
"Ювентус" никогда не проигрывал "Порту" в рамках Лиги чемпионов.
Продолжится ли эта традиция - узнаем сегодня. В первом матче 1/8 финала главного клубного турнира планеты "старая сеньора" на выезде постарается не просто победить, но и сыграть на ноль.Ранее в четырех очных противостояниях "Ювентус" пропустил от "драконов" всего один гол. Новая битва начнется в 23:00. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5".В это же время "Беларусь 5. Интернет" будет вести онлайн из Испании, где местная "Севилья" примет дортмундскую "Боруссию".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП