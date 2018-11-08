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"Ювентус" упускает викторию на последних минутах матча с "Манчестер Юнайтед"
Чемпион Италии "Ювентус" на последних минутах противостояния с "Манчестер Юнайтед" упускает викторию. В первом тайме счет открыл Криштиану Роналду, на 86-й минуте Хуан Мата отличился со штрафного, на 90-й розыгрыш стандарта привел к автоголу в исполнении Леонардо Бонуччи. 2:1 - сильнее "манкунианцы".
9 очков у "старой сеньоры", у "Манчестера" - 7, на два балла меньше у третьей команды - "Валенсии". "Летучие мыши" разобрались со швейцарским "Янг Бойзом" 3:1.
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