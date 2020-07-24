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"Ювентус" упускает возможность досрочно выиграть чемпионат Италии по футболу

В 35-м туре в гостевом поединке против "Удинезе" "бьянконери" вышли вперед благодаря точному удару Де Лигта, однако во втором тайме гости дважды пропустили и вовсе проиграли 1:2.В еще одном поединке четверга "Лацио" 2:1 справился с "Кальяри". На данный момент за три игры до финиша чемпионата "Ювентус" на 6 очков опережает "Аталанту".

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