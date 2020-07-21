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"Ювентус" в 5 очках от чемпионства
"Ювентус" прервал самую длительную серию без побед в нынешнем сезоне серии А. Чемпион Италии не мог победить на протяжении трех встреч. Накануне обыгран "Лацио", 2:1. Дубль оформил Криштиану Роналду, гол римлян на счету Иммобиле. Эти футболисты делят первое место в списке бомбардиров - по 30 мячей. В таблице "Юве" опережает "Интер" на 8 очков за 4 тура до финиша сезона. "Лацио" на 4-й строке.
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