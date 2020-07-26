"Ювентус" в шаге от чемпионства

"Интер" на выезде громит "Дженоа", 3:0 и выходит на второе место в Серии А. Отставание от "Ювентуса" - четыре очка. Туринцы могут взять скудетто уже сегодня. Для этого нужно дома обыграть 14-ю команду таблицы - "Сампдорию".



