За выход в полуфинал "Лиги храбрых" поборются команды из Минска и Брестской области

31 октября в Минске на базе Дворца борьбы имени легендарного олимпийского чемпиона Александра Медведя продолжается один из самых ярких детских проектов Беларуси - "Лига храбрых". Проект организован при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы.

Первый участник полуфинала известен - неделей ранее путевку забронировала Москва. А в сегодня в эту авторитетную компанию отправится либо Брестская область, либо команда Минска.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба: "Мы видим интерес, скажем так, мастеров видов спорта, которые приходят заразиться теми эмоциями, которые здесь практически разрушают стены. И мне кажется, те впечатления, которые получают ребята, тем более на финальных встречах, которые у нас проводятся в рамках шоу, их мотивируют, в том числе на то, чтобы они выходили уже на большие помосты чемпионатов мира, Европы, кубковые встречи. И это, наверное, прекрасная взаимосвязь детского и взрослого спорта".

Амбасадором "Лиги храбрых" является чемпион мира по борьбе Кирилл Маскевич, который своей недавней победой восхитил весь мир спортивной борьбы.