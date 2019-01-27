За баталиями чемпионата Европы по фигурному катанию следили миллионы телезрителей

Рассказывает Станислав Липский.

Фигурное катание - это не только спорт, но и незабываемое шоу, программа с океаном эмоций и самыми искренними признаниями в любви.

Фигурное катание - это театр на льду с элементами акробатики и непередаваемым чувством восторга.

Фигурное катание - это открытость и самое душевное общение с журналистами, не требующее перевода.

И, конечно же, фигурное катание - это всенародная любовь!

Чемпионат Европы по фигурному катанию смотрели в 20 странах мира, о нем рассказывали400 журналистов

За баталиями чемпионата Европы по фигурному катанию следили и миллионы телезрителей. Картинку из "Минск-Арены" транслировали в двадцать стран мира, включая Бразилию и Японию. На соревнования было аккредитовано более 400 представителей СМИ! Это еще одна презентация нашей страны мировому сообществу, едва ли кого оставившая равнодушным. О чем говорят не только отзывы иностранцев, но и аншлаги здесь, на "Минск-Арене".





В заключительный день турнира гала-представление завершало программу спортивного форума: 28 номеров пролетели на одном дыхании - так же, как и сам чемпионат.

Завершал показательные выступления Хавьер Фернандес, а сразу после финального номера Глава государства высказал свое уважение участникам турнира. Президента мы часто видим на льду: спорт - в сердце Александра Лукашенко, в его душе, поэтому своим вниманием такой душевный вид спорта обойти стороной Глава государства просто не мог, поблагодарив в своем выступлении каждого атлета за подаренный океан эмоций.

Президент в своем выступлении подчеркивает: спорт - это больше чем просто отрасль в нашей стране, это самый мощный инструмент объединения народов и сплочения нации.





Поблагодарив и судей за их сложнейшую работу в этом субъективном виде спорта, Глава государства отдает дань уважения наставникам атлетов. К слову, фигуристам Президент, понимая их режим питания, вручил наш белорусский шоколад, в котором нет сахара. Гости "Минск-Арены" остались в восторге от увиденного, как и приятно удивлены таким вниманием к своим спортсменам.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Победы и проигрыши вцифрах

Итак, на 111-м чемпионате Европы по фигурному катанию за 4 соревновательных дня было разыграно 4 комплекта медалей. 145 спортсменов из 34 стран мира выступили на "Минск-Арене". Турнир войдет в историю стартов как один из самых посещаемых и самых душевных: именно на льду нашего спорткомплекса легендарный испанец Хавьер Фернандес завершил карьеру, завоевав в Минске свой седьмой титул чемпиона Европы.

Именно на льду "Минск-Арены" олимпийская чемпионка Алина Загитова все же уступила своей соотечественнице Софье Самодуровой, позволив16-летней воспитаннице Алексея Мишина завоевать свой пока самый важный трофей в карьере.

На минском льду Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис стали пятикратными чемпионами Европы: французы вернулись в Минск, чтобы победить!





Историческим турнир получился и для Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которые выиграли золото для Франции в парном катании впервые с 1932 года.

До свидания чемпионат Европы. Через 145 дней приглашаем наЕвропейскиеигры

С такими же эмоциями покинут Минск и волонтеры. Ирена Закурдаева уже более 12 лет работает на самых масштабных спортивных форумах мира, но Минск останется в сердце навсегда.