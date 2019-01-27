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За баталиями чемпионата Европы по фигурному катанию следили миллионы телезрителей
Рассказывает Станислав Липский.
Фигурное катание - это не только спорт, но и незабываемое шоу, программа с океаном эмоций и самыми искренними признаниями в любви.
Фигурное катание - это театр на льду с элементами акробатики и непередаваемым чувством восторга.
Фигурное катание - это открытость и самое душевное общение с журналистами, не требующее перевода.
И, конечно же, фигурное катание - это всенародная любовь!
Чемпионат Европы по фигурному катанию смотрели в 20 странах мира, о нем рассказывали400 журналистов
За баталиями чемпионата Европы по фигурному катанию следили и миллионы телезрителей. Картинку из "Минск-Арены" транслировали в двадцать стран мира, включая Бразилию и Японию. На соревнования было аккредитовано более 400 представителей СМИ! Это еще одна презентация нашей страны мировому сообществу, едва ли кого оставившая равнодушным. О чем говорят не только отзывы иностранцев, но и аншлаги здесь, на "Минск-Арене".
В заключительный день турнира гала-представление завершало программу спортивного форума: 28 номеров пролетели на одном дыхании - так же, как и сам чемпионат.
Завершал показательные выступления Хавьер Фернандес, а сразу после финального номера Глава государства высказал свое уважение участникам турнира. Президента мы часто видим на льду: спорт - в сердце Александра Лукашенко, в его душе, поэтому своим вниманием такой душевный вид спорта обойти стороной Глава государства просто не мог, поблагодарив в своем выступлении каждого атлета за подаренный океан эмоций.
Президент в своем выступлении подчеркивает: спорт - это больше чем просто отрасль в нашей стране, это самый мощный инструмент объединения народов и сплочения нации.
Поблагодарив и судей за их сложнейшую работу в этом субъективном виде спорта, Глава государства отдает дань уважения наставникам атлетов. К слову, фигуристам Президент, понимая их режим питания, вручил наш белорусский шоколад, в котором нет сахара. Гости "Минск-Арены" остались в восторге от увиденного, как и приятно удивлены таким вниманием к своим спортсменам.
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Победы и проигрыши вцифрах
Итак, на 111-м чемпионате Европы по фигурному катанию за 4 соревновательных дня было разыграно 4 комплекта медалей. 145 спортсменов из 34 стран мира выступили на "Минск-Арене". Турнир войдет в историю стартов как один из самых посещаемых и самых душевных: именно на льду нашего спорткомплекса легендарный испанец Хавьер Фернандес завершил карьеру, завоевав в Минске свой седьмой титул чемпиона Европы.
Именно на льду "Минск-Арены" олимпийская чемпионка Алина Загитова все же уступила своей соотечественнице Софье Самодуровой, позволив16-летней воспитаннице Алексея Мишина завоевать свой пока самый важный трофей в карьере.
На минском льду Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис стали пятикратными чемпионами Европы: французы вернулись в Минск, чтобы победить!
Историческим турнир получился и для Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которые выиграли золото для Франции в парном катании впервые с 1932 года.
До свидания чемпионат Европы. Через 145 дней приглашаем наЕвропейскиеигры
С такими же эмоциями покинут Минск и волонтеры. Ирена Закурдаева уже более 12 лет работает на самых масштабных спортивных форумах мира, но Минск останется в сердце навсегда.
О своих эмоциях и впечатлениях гости столицы расскажут своим родственникам и друзьям, журналисты в репортажах передадут праздничную атмосферу, которая царила в столице на протяжении недели, соцсети пестрят фотографиями "Минск-Арены". Как же здорово дарить людям такую палитру эмоций! Благо, нам, белорусам, это лишь в удовольствие, мы в очередной раз справились с непростым экзаменом, но то ли еще будет. В июне планету ждут II Европейские игры, до старта мультиспортивного форума осталось всего лишь 145 дней.
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