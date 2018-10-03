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За что Акинфеев получил красную в победном матче с "Реалом"

За что Акинфеев получил красную в победном матче с "Реалом"

Смотрите обзор ЦСКА - "Реал" и других игр 2 тура Лиги чемпионов УЕФА

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