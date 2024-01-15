За какие заслуги становятся стипендиатами Президентского спортивного клуба

Дополнительная мотивация и финансовая поддержка - главные составляющие проекта "Стипендии Президентского спортивного клуба". В очередной раз определены молодые и перспективные спортсмены и тренеры-преподаватели, которые своими результатами и кропотливой работой продемонстрировали желание расти, развиваться и побеждать вопреки обстоятельствам и спортивным санкциям.

Средний размер годовой стипендии составит 8600 белорусских рублей. Во внимание принималось не только выступление атлетов на международной арене, но и мнение тренеров и специалистов в своем виде спорта. О героях проекта и их истории рассказала Елена Горельчик.

Тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Гомельского государственного училища олимпийского резерва Иван Цуранов изначально пришел в плавание, но в силу возраста (а ему на тот момент было 12) тренеры попросили попробовать свои силы в пятиборье. В один момент приятель со двора предложил прийти на тренировку гребцов - заманил разнообразием, мол, там практикуют и лыжи, и бассейн.

Иван Цуранов - бронзовый призер Универсиады, обладатель медалей аналогичного достоинства с чемпионатов мира и Европы среди молодежи. Уже тогда успехи молодого перспективного гребца не остались незамеченными. Он дважды становился стипендиатом Президентского спортивного клуба.





Когда я был спортсменом, это был хороший стимул. Когда перестаешь быть юниором, ты приходишь 18-19-летним пареньком, а там уже дяди 23-летние. И чтобы влиться в их скорость, навыки, помощь очень важна. Ты можешь себе купить какие-то добавки, инвентарь, который нужен. Иван Цуранов

В 24 года Ивану Цуранову пришлось сделать непростой выбор: остаться в лодке или попробовать себя в роли тренера. В этот момент в родном училище как раз освободилось место наставника. Чаша весов после трудных размышлений склонилась в сторону нового для себя вызова.

"Спорт - это самодисциплина, он готовит к жизни. Везде конкуренция: в бизнесе, творчестве. Ты понимаешь, что каждый день тебе нужно вставать и что-то делать, иначе твое место займут", - уверен преподаватель по гребле на байдарках и каноэ.

"Борцовская семья это и есть семья", - считает призер чемпионатов мира и Европы по борьбе Александра Козлова. Понимание, что борьба - это не просто занятие по интересам, а серьезная часть жизни, пришло к девушке в тот момент, когда она выиграла свою первую серебряную медаль на дебютном чемпионате Европы. Спустя два года Саша стала третьей уже на чемпионате мира.

Еще одна история - о члене паралимпийской сборной Беларуси по биатлону и лыжным гонкам Владиславе Кондратове. Когда-то маленьким мальчиком он пришел в бассейн, чтобы научиться плавать. Но стоило в родном Шклове открыться ледовому комплексу, как все сердце парня занял хоккей. Андрей Деревяшкин (тренер Влада) помог подтянуть, как говорят спортсмены, "физуху". Впереди у парня открывались отличные перспективы и яркое будущее.





В 15 лет (оставалось пять дней до дня рождения) в голову пришла такая мысль - прокатиться на скутере брата. Поехал в город, не знаю зачем. Много раз думал об этом, жалею. Вернулся уже через месяц из больницы: попал под поезд. Владислав Кондратов

Спустя четыре года Влад Кондратов стал одним из перспективных спортсменов-паралимпийцев. Парень выступал в лыжных гонках, квалифицировался на Паралимпийские игры в Пекине. Правда, все мы знаем, чем для белорусских спортсменов закончилась та история. Владполучил права и, несмотря ни на какие препятствия, тренируется и работает, не жалея себя, чтобы дать результат тотчас же, как только это станет возможно.