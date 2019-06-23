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За ходом событий в стрелковых дисциплинах следим на СОК "Олимпийский" и тире имени маршала Тимошенко

Возвращаемся к стрелковым дисциплинам, за ходом событий на СОК «Олимпийский» и тире имени маршала Тимошенко следит наш коллега Станислав Липский (прямое включение).

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