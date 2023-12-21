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За кубок Беларуси по баскетболу среди женских команд "Минск" и "Горизонт" поспорят 21 декабря
"Минск" и "Горизонт" поспорят за кубок Беларуси по баскетболу среди женских команд 21 декабря.
Накануне лидер текущего чемпионата страны с разницей в 40 очков обыграл "Гомельских рысей" со счетом 91:51. А действующий обладатель кубка - "Горизонт" - одержал верх над финалистом прошлогоднего розыгрыша - гродненской "Олимпией" (счет - 76:52).
Сегодня, 21 декабря, во второй день соревнований, в 17:00 стартует матч за бронзовые медали. А вот решающий поединок начнется в 19:50. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Беларусь 5".
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