За кубок Беларуси по баскетболу среди женских команд "Минск" и "Горизонт" поспорят 21 декабря

Накануне лидер текущего чемпионата страны с разницей в 40 очков обыграл "Гомельских рысей" со счетом 91:51. А действующий обладатель кубка - "Горизонт" - одержал верх над финалистом прошлогоднего розыгрыша - гродненской "Олимпией" (счет - 76:52).

Сегодня, 21 декабря, во второй день соревнований, в 17:00 стартует матч за бронзовые медали. А вот решающий поединок начнется в 19:50. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Беларусь 5".