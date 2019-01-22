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За путевку в финал "Снежного снайпера" в Могилеве и Гомеле борются более 300 лыжников
На финишную прямую вышли республиканские соревнования "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. В двух регионах начались заключительные гонки областного этапа. Это Гомель и Могилев. За путевку в финал там борются более 300 лыжников в возрасте от 11 до 14 лет. Итоговые гонки состоятся в Раубичах. За ходом спортивных баталий следит Анна Ковалева.
В последние минуты перед стартом проверить экипировку, получить наставления тренеров и напутствия друзей. Ульяне Ермоленко 12 лет. Половину из них отдано биатлону. На "Снежный снайпер" приехала в третий раз. До этого дважды удавалось оказаться в пятерке лучших в стране. В этом году она семейным подрядом вместе с братом Денисом.
Для этого, к слову, нужно показать лучший результат в смешанной эстафете. Она традиционно замыкает областные соревнования. Сегодня в Гомель на нее съехались школьники из 10 городов региона.
Состязания идут в трех возрастных категориях. У первой из них впереди дистанция в 1 800 метров. У старшей - 3 километра и два огневых рубежа. Однако попасть в цель сегодня не так просто. Температура воздуха и скорость ветра приемлемые, а вот с осадками небесная канцелярия переборщила. Из-за сильного снегопада видимость не лучшая.
В целом на лыжи сегодня в Гомеле встали почти 120 юных биатлонистов.
На старт смешанной эстафеты сегодня вышли и в Могилеве. Там путевку в финал оспаривали свыше 200 лучших лыжников региона. Координаторами нередко выступают мировые звезды спорта. Сергей Новиков - один из них. Он принес Беларуси серебряную медаль Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке.
"Снежный снайпер" сегодня самый прямой путь в профессиональный спорт. Именно здесь можно заявить о себе на всю страну и даже доказать, что достоин стать частью национальной сборной страны.
И это удается. Популярность биатлона, к примеру, в Гомельской области растет. Чтобы удвоить тенденцию, в этом году здесь построят новейшую лыжероллерную трассу и специальный тир. А пока будущее белорусского биатлона и в Гомеле, и в Могилеве спешит к финишу, чтобы уже в феврале в составе региональных сборных встретиться в Минске на финале самой масштабной детско-юношеской гонки страны.
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