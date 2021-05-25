За выход в группу Лиги конференций БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо-Брест" могут получить 2,94 млн евро

Стало известно, сколько могут заработать три белорусских клуба в новом турнире УЕФА - Лиге конференций. В случае, если "Торпедо-БелАз", БАТЭ или "Динамо-Брест" пройдет все квалификационные раунды и выйдет в групповой этап, команда автоматически заработает 2 миллиона 940 тысяч евро. При этом за каждую победу в группе клубы получат 500 тысяч евро. Ничья оценивается в 166 тысяч евро. Суммы заработков за квалификационные раунды пока не были озвучены.

