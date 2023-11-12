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Забег Bison XC состоялся на горнолыжной трассе в Силичах
Любители экстремального бега накануне собрались в Силичах, где гонка из серии забегов Bison проходила на труднопреодолимых логойских возвышенностях ипо пересеченной местности. Особенность соревнований заключается в том, что вся нагрузка приходится на нижнюю часть тела, поэтому на первый план выходит как подготовка мышц на ногах, так и общая выносливость.
Большой сюжет о том, как проходил экстремальный бег с препятствиями, в программе "Арена" 13 ноября на "Беларусь 1".
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