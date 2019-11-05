Задача белорусов на ЧМ-2020 по хоккею - место не ниже 12

Задача сборной Беларуси по хоккею на чемпионат мира в мае следующего года - занять место не ниже 12-го. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Михаил Захаров. В эти дни на льду "Чижовка-Арены" национальная команда проводит первый в сезоне учебно-тренировочный сбор. Новый главком пригласил 9 хоккеистов из минского "Динамо". Пока в расположении 21 игрок, трое доедут завтра - "зубр" Дмитрий Знахаренко, Николай Стасенко из "Витязя" и Андрей Белевич, выступающий за "Торпедо". И завтра же команда отправится на Турнир четырех наций в Латвию. С 7 по 9 ноября белорусы поочередно встретятся с французами, словенцами и латышами.



