Задача выйти в плей-офф Кубка Гагарина выполнима

Так считает нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бо Беннет. Американец последним из легионеров присоединился к команде. Форвард провел в Беларуси всего неделю. Отметим, Беннет в чемпионате 2015/2016 взял Кубок Стенли в составе «Питтсбурга».