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Задача выйти в плей-офф Кубка Гагарина выполнима

Так считает нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бо Беннет. Американец последним из легионеров присоединился к команде. Форвард провел в Беларуси всего неделю. Отметим, Беннет в чемпионате 2015/2016 взял Кубок Стенли в составе «Питтсбурга».

2 августа на домашнем льду "зубры" примут "Сибирь". На единственный домашний спарринг бело-синих вход бесплатный. Начало матча в 19:30.

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