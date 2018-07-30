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Задача выйти в плей-офф Кубка Гагарина выполнима
Так считает нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бо Беннет. Американец последним из легионеров присоединился к команде. Форвард провел в Беларуси всего неделю. Отметим, Беннет в чемпионате 2015/2016 взял Кубок Стенли в составе «Питтсбурга».
2 августа на домашнем льду "зубры" примут "Сибирь". На единственный домашний спарринг бело-синих вход бесплатный. Начало матча в 19:30.
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