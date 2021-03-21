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Заключительные гонки сезона Кубка мира по биатлону
Последняя возможность подняться на пьедестал. Уже сегодня завершается Кубок мира по биатлону двумя масс-стартами на 10-м этапе в Эстерсунде. С нетерпением ждем выступления женщин, где Беларусь представят Динара Алимбекова (она лучшая из наших биатлонисток, в общем зачете - 7-я позиция), Анна Сола, взявшая вчера бронзу в гонке преследования, и Елена Кручинкина. Прямая трансляция гонки с массовым стартом начнется в 14:50 на "Беларусь 5". А в 17:20 в этой же дисциплине будут соревноваться мужчины. Здесь за нашу команду на лыжню выйдет капитан Антон Смольский.
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