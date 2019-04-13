3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Заключительный день чемпионата Европы по тяжелой атлетике: в копилку белорусской сборной добавились серебро и бронза
Заключительный день чемпионата и вновь медали! Сегодня в борьбу за награды чемпионата Европы вступили тяжеловесы. И сразу успешно!
Олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов стал серебряным призером континентального турнира в весовой категории до 109 килограммов
В первом упражнении - рывке - успешными оказались все три попытки в исполнении белоруса, а лучшая из них - на 190 килограммов - принесла Арямнову малую бронзу. В упражнении толчок штанги результативными оказались две попытки. Третью двое из трех судей не засчитали. Однако поднятых в сумме килограммов - 411 - хватило для завоевания серебра чемпионата Европы.
Чуть ранее Арямнова на помост грузинского континентального форума в весе до 102 килограммов вышел наш Вадим Стрельцов
В сумме двоеборья белорусский штангист поднял 376 килограммов. Это бронзовая медаль турнира. Вдобавок на счету нашего спортсмена и малое серебро в рывке. На данный момент в общекомандном зачете по сумме двоеборья белорусы с восемью наградами, в том числе тремя золотыми, занимают первое место.
В заключительном виде программы - состязаниях среди мужчин в весе свыше 109 килограммов - на помост выйдет наш Эдуард Зезюлин.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов