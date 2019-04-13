Заключительный день чемпионата Европы по тяжелой атлетике: в копилку белорусской сборной добавились серебро и бронза

Заключительный день чемпионата и вновь медали! Сегодня в борьбу за награды чемпионата Европы вступили тяжеловесы. И сразу успешно!



Олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов стал серебряным призером континентального турнира в весовой категории до 109 килограммов

В первом упражнении - рывке - успешными оказались все три попытки в исполнении белоруса, а лучшая из них - на 190 килограммов - принесла Арямнову малую бронзу. В упражнении толчок штанги результативными оказались две попытки. Третью двое из трех судей не засчитали. Однако поднятых в сумме килограммов - 411 - хватило для завоевания серебра чемпионата Европы.







Чуть ранее Арямнова на помост грузинского континентального форума в весе до 102 килограммов вышел наш Вадим Стрельцов

В сумме двоеборья белорусский штангист поднял 376 килограммов. Это бронзовая медаль турнира. Вдобавок на счету нашего спортсмена и малое серебро в рывке. На данный момент в общекомандном зачете по сумме двоеборья белорусы с восемью наградами, в том числе тремя золотыми, занимают первое место.



