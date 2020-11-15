Заключительный день чемпионата Европы по велоспорту на треке

В болгарском Пловдивесегодня завершается чемпионат Европы по велоспорту на треке - это первыймеждународный старт для трековиков после коронавирусной паузы. За медалисегодня будут бороться и белорусы. Евгений Королек и Роман Тишков выйдут настарт в мэдисоне - это одна из олимпийских дисциплин. А Михаил Шеметов - в гитена 1000 метров. Напомним, пока в копилке нашей сборной две медали. Анна Терех впервый день турнира взяла серебро в скретче, а после Евгений Королек выигралнаграду аналогичного достоинства в омниуме. В этом виде программы белорусыранее взяли лицензию на Игры в Токио.