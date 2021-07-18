Заключительный день на юниорском ЧЕ по легкой атлетике - белорусские спортсмены борются за награды в шести видах

Заключительный день юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике уже начался. В эти минуты белорусские спортсмены борются за награды в шести видах. Нашу страну представляют юниорки и юниоры в забегах 4 на 100 метров, метании диска, прыжках с шестом, беге на 3000 метров с препятствиями, а также беге на 5 километров. Прямую трансляцию из Таллина ведет телеканал "Беларусь 5".