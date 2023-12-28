Заключительный домашний матч в 2023 году проведут хоккеисты минского "Динамо"

Заключительный домашний матч в уходящем году проведут хоккеисты "Динамо". Сегодня "зубры" на "Минск-Арене" попытаются прервать неудачную серию из трех поражений кряду. Правда, соперник не из простых, лидер чемпионата - московский "Спартак". На прошлой неделе клубы уже встречались в столице России, и тогда хозяева были сильнее - 4:2.