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Заключительный домашний матч в 2023 году проведут хоккеисты минского "Динамо"

Заключительный домашний матч в уходящем году проведут хоккеисты "Динамо". Сегодня "зубры" на "Минск-Арене" попытаются прервать неудачную серию из трех поражений кряду. Правда, соперник не из простых, лидер чемпионата - московский "Спартак". На прошлой неделе клубы уже встречались в столице России, и тогда хозяева были сильнее - 4:2.

Сделали ли белорусы работу над ошибками, чтобы взять реванш? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:10.

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