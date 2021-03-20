Заключительный этап Кубка мира в шведском Эстерсунде завершится завтра масс-стартами

У мужчин лучший результат из белорусов показал Антон Смольский, он стартовал 17-м, а к финишу утратил двестрочки, допустил 5 промахов на огневых рубежах. Максим Воробей расположился на 47-й позиции,Сергей Бочарников - 49-й. Заключительный этап Кубка мира в шведском Эстерсунде завершится завтрамасс-стартами.