Заключительный тур группового этапа турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ стартует в Минске

Сегодня на национальном стадионе по пляжному футболу состоятся матчи заключительного тура группового этапа в рамках II Игр стран СНГ. В двух группах запланировано проведение четырех встреч, по итогам которых полностью определится сетка плей-офф, передает корреспондент БЕЛТА.

В группе Б первыми на песок (встреча запланирована на 14.00) выйдут команды Узбекистана и Египта. В случае победы второй сборной команда из Африки, с большей долей вероятности, обеспечит себе место в полуфинальной паре. Второй матч квартета состоится в 17.00. Команда России сыграет против Омана.

В квартете А осталась лишь одна интрига: какая команда займет итоговое первое место. В очном споре судьба верхней строчки таблицы решится в противостоянии Беларуси и Ирана, которое запланировано на 18.30. Обе команды досрочно обеспечили себе место в плей-офф. В 15.30 на песок национального стадиона по пляжному футболу выйдут команды Азербайджана и ОАЭ.



Напомним, что полуфинальные игры по пляжному футболу должны состояться завтра, 8 августа. Очередность формирования пар такова: 1-е место группы Б встретится с 2-м местом группы А. Команда, ставшая 2-й в группе Б, сыграет с коллективом-победителем квартета А. Матчи за 7-е, 5-е, 3-е места, а также финал пройдут 9 августа. Всего в турнире принимают участие 8 сборных.

Вход на стадион по пляжному футболу, расположенному на территории столичного СОК "Олимпийский", свободный.