Заключительный выездной матч в году для минского "Динамо"

Минское "Динамо" сегодня проведет заключительный выездной матч года в КХЛ. "Зубры" сыграют против китайского "Куньлуня". У белорусов продолжается незавидная серия неудач - 10 поражений кряду. Антирекорд клуба - 11 проигранных встреч подряд. Смогут ли минчане победить сегодня? Прямая трансляция из Пекина в 14:30 на "Беларусь 5".