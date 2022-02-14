Закулисье Олимпиады в Пекине: экзотика, скандал и ажиотаж

Олимпиада к этому дню показала миру все события топ-уровня: мировые и олимпийские рекорды, скандалы, слезы, взлеты и провалы. Чего не хватает Пекину, так это туристов и болельщиков. Но это все издержки коронавируса. Так что большинство спортсменов довольствуется дистанционной поддержкой. И эти расстояния могут быть очень внушительными, а делегации состоять из одного-единственного спортсмена. Интересные факты из закулисья Олимпиады расскажет Алексей Мартиненок.



Медальный успех Анны Гуськовой для нас, безусловно, событие дня. Вдвойне приятно, что Беларусь сохраняет свои победные традиции в этом виде спорта. И традиции, не обязательно победные, но очень интересные есть у многих государств.





Экзотика Олимпиады

Воздушная акробатика - один из самых эффектных видов спорта. Но другие конкурируют благодаря необычным и колоритным участникам. В Пекин своих представителей отправил 91 Национальный олимпийский комитет. На трассах и снежных склонах можно встретить спортсменов из Гаити, Эритреи, Мадагаскара, Филиппин, Нигерии и Восточного Тимора.

Еще до официальных стартов южные участники начали удивлять публику. Так, бобслейная двойка из Бразилии на тренировке выдала удивительный номер. Разгоняющий Эдсон Мартинс потерял равновесие и зацепился за заднюю часть саней.

Пилоту пришлось сбавить темп для того, чтобы экипаж все-таки в полном составе смог оказаться на борту. Такие случаи с участием экзотических спортсменов не редкость. С другой стороны, и среди них есть настоящие легенды.

Как, например, 46-летняя бразильская лыжница Жаклин Моурао. Пекин-2022 - это ее восьмая Олимпиада. Причем, выступала спортсменка на главных Играх и зимой, и летом. В ее спортивном активе горный велосипед, биатлон и чистые лыжные гонки. Сегодня некоторые соперницы годятся ей в дочери.

Ричардсон Виано родился на Гаити, он рано потерял родителей, и в три года его усыновила франко-итальянская семья. Свою первую пару лыж примерил через неделю после переезда, и с тех пор катается едва ли не каждый день. В 19 лет дебют на Олимпиаде в Пекине в гигантском слаломе. Под флагом своей исторической родины.

Ричардсон Виано, участник зимних Олимпийских игр в Пекине:

А вот честь молодой российской фигуристки в Пекине пришлось отстаивать в Спортивном арбитражном суде. Это главный скандал Олимпиады. У Камилы Валиевой нашлась давняя сомнительная допинг-проба. Но все апелляции были отклонены с учетом ее статуса защищенной персоны. По правилам до наступления 16-летнего возраста к спортсменам предусмотрен особый подход.

Марк Адамс, глава пресс-службы Международного олимпийского комитета:

В общем, уже завтра, 15 февраля, восходящая звезда фигурного катания сможет выступить в короткой программе. Тогда же мы увидим, как скажется скандал на ее психологическом состоянии. К Камиле сейчас повышенное внимание, а репортеры все эти дни следят за каждым шагом фигуристки.

Олимпийский ажиотаж

Такие новости, кстати, тоже подогревают интерес к Олимпиаде, и это на руку не только журналистам, но еще и торговцам. Чем больше людей в спортивной теме, тем выше продажи. В Пекинском торговом центре сейчас ажиотаж.Концепция Игр в линейке товаров самая актуальная.

Се Дан, заместитель генерального директора торгового центра: