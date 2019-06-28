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Закулисье церемонии открытия II Европейских игр
Туристы открывают новые места Беларуси, и многие уже предвкушают церемонию закрытия форума, ведь шоу открытия покорило зрителей на трибунах и телеаудиторию на всех континентах. Даже сейчас можно увидеть новые посты в социальных сетях с самыми яркими моментами того вечера и личными впечатлениями наших гостей. И пока публика обсуждает хедлайнеров и гадает, кого организаторы могли оставить в секрете, мы познакомим вас с героями, которые остались за театральными масками и в танцевальных па провели зрителя по истории Беларуси.
Ольга Медведь - покадрово разбирала шоу.
Несколько часов фееричного шоу, 7 эпизодов из нашей национальной истории и команда более чем в две тысячи человек, которые создали церемонию открытия ІІ Европейских игр. Только в первом и самом массовом действии с рабочим названием "Купалье" было задействовано 250 танцовщиков.
Из солистки государственного ансамбля танца - в белорусскую просветительницу! От грациозных движений - к пластике оживших статуй. Танцовщице Ольге Головач в церемонии открытия ІІ Европейских игр досталась партия Евфросиньи Полоцкой!
Этот образ Ольга уже примеряла… в коллективе, где танцует 12 лет, есть хореографическая постановка о нашей миротворице. Кастинг для танцоров ансамбль проходил наравне со всеми, после распределения ролей месяцы тренировок, съемки видеофрагментов в Москве, неделя прогонов на стадионе "Динамо" и момент самого шоу.
Педагог центра современной хореографии Виктория Грек танцует с 6-ти лет. Прийти на кастинг в группу балета церемонии открытия и закрытия решила спонтанно. По итогу роли в трех эпизодах: Купалье, Легенды, Полеты Марка Шагала. В первом: танцовщики выходили за десять минут до старта шоу и все это время лежали и сидели на сцене в ожидании.
А вот один из самых ярких и костюмированных эпизодов, третий выход в образе произведения Марка Шагала, близок Виктории, ведь творчество художника она досконально изучала, когда сама увлекалась изобразительным искусством.
Кстати, Виктория будет и в числе тех, кто еще раз выйдет на сцену в чаше стадиона "Динамо", только уже в контексте церемонии закрытия ІІ Европейских игр. К слову, организаторы обещают не менее масштабное шоу.
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