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Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко о здоровье нации и спортивной инфраструктуре
Непредсказуемыми динамичными смешанными эстафетами завершились Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Среди ребят в самой старшей возрастной группе лучшим стал квартет из Минска - ребята уже проявили себя и в личных гонках, которые открывали соревнования, поэтому не удивителен триумф в общекомандном зачете, столичный коллектив лучший: с 7-ю золотыми, 7-ю серебряными и 6-ю бронзовыми наградами.
Во время награждения заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил и спортивную инфраструктуру, которая создается в Беларуси из года в год и позволяет проводить соревнования любого мирового уровня, в чем не раз можно было убедиться. Но главное - это популяризация здорового образа жизни и стимулирование населения заниматься спортом.
Особенность соревнований "Снежный снайпер" - максимальная приближенность к самым топовым состязаниям по биатлону среди взрослых. Но, чтобы попасть в финал, необходимо преодолеть многоступенчатый отбор из 32 тысяч участников.
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