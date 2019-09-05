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Зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич о матчевой встрече Европы и США

О предстоящем событии - матчевой встрече Европы и США - говорят не иначе, как с приставкой "ТОП"! Мы же попытаемся выяснить детали, которые никак нельзя упустить болельщикам, которые с трибун будут следить за ходом соревнований. Гость студии - зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич (видео).

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