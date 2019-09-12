Занятия футболом приносят Беларуси более 70-ти миллионов евро ежегодно

Что до футбола, то занятия этой игрой приносят Беларуси более 70-ти миллионов евро ежегодно! Накануне опубликовали результаты независимого международного исследования УЕФА. Сумма складывается из нескольких источников. Основные: чисто экономическое влияние от затрат на футбол и профилактика различных заболеваний через эту игру.



Повысить популярность футбола могут и успехи сборной, - отметили исследователи. В марте в полуфинале Лиги наций команда Михаила Мархеля на выезде сразится с Грузией.