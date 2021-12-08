Запад призывает к бойкоту Олимпиады-2022

В Пекине вовсю готовятся к проведению Олимпиады будущего года и даже показали жилье, которым обеспечат спортсменов. Тем временем коллективный Запад активно готовится к бойкоту этих состязаний. Соединенные Штаты уже объявили о запрете своим официальным лицам посещать Игры. Претензии к Китаю предъявляются по поводу военной активности в отношении Тайваня, а также в связи с положением уйгуров. Вместе с тем Вашингтон не запрещает своим спортсменам участие в Играх. Примеру американцев последовали австралийцы, то же сделать намерены канадцы. В Европарламенте накануне с призывом к тотальному бойкоту Олимпийских игр выступила зампред этой структуры Никола Беер. Впрочем, это скорее символический акт - санкции такого рода не в компетенции Европейского парламента. Об ответных мерах китайской стороны на все эти эскапады пока не объявлено, но Пекин обещает, что они будут соразмерными и эффективными.