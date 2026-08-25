Защитник Джейк Бишофф присоединился к ХК "Динамо-Минск"

Минское "Динамо" продолжает усиливаться к новому чемпионату КХЛ. "Зубры" объявили о подписании американского защитника Джейка Бишоффа сроком на один год.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за китайский ХК Shanghai Dragons. В стане "драконов" легионер провел 52 матча и набрал 9 результативных баллов - две шайбы и семь ассистов.

В карьере игрока обороны также есть 392 поединка в АХЛ. Кроме того, Бишофф имеет опыт выступлений в НХЛ за американский ХК Vegas Golden Knights.

Тем временем, "бело-синие" активно работают перед стартом нового чемпионата. Тренировки на льду "столичные" совмещают с работой в зале.

Новый чемпионат КХЛ стартует уже 5 сентября. Это значит, что для всех команд остается менее двух недель на подготовку к большому старту.

И одним из основных турниров на данном этапе станет Кубок мэра Москвы, который пройдет с 27 по 30 августа. В столице России выступят 8 коллективов и белорусов, конечно же, волнует "Динамо". Для "зубров" этот турнир станет вторым в рамках предсезонной подготовки.

Не так давно дружина Сергея Брылина выступала на домашнем Кубке Минска и стала третьей. "Бело-синие" забросили 14 шайб, но столько же голов и пропустили. Это значит, что все отлично с атакой, но есть вопросы к обороне.

"Над всем мы работали: и над зоной обороны, и над средней зоной, и над зоной атаки. Везде надо добавлять, становиться лучше ежедневно, поэтому над всем работаем", - отметил нападающий ХК "Динамо-Минск" Арсений Чухраев.

"Думаю, нам нужно больше сосредоточиться на нашей системе игры. Скажем так, понять, какие сочетания звеньев работают эффективно, у каких игроков есть взаимопонимание, у кого этого не хватило в первых матчах. В общем, нужно определить, что приносит результат, и продолжать выстраивать игру в соответствии с той моделью, которую прививает", - рассказал нападающий ХК "Динамо-Минск" Сэм Энас.

Кубок мэра Москвы позволит тренерскому штабу оценить физическое состояние всех хоккеистов, также новички смогут лучше влиться в коллектив. Процесс формирования постоянный: если есть достойный кандидат на трансферном рынке, то, безусловно, на него нужно обращать внимание. Но по прогнозам, именно в нынешнем составе, динамовцы будут вступать в новый чемпионат КХЛ.

Андрей Парфимович, ведущий специалист спортивного отдела ХК "Динамо-Минск":

"Я думаю, что селекционный отдел потрудился неплохо. Приезжает еще один достаточно солидный, опытный защитник буквально в ближайшее время. И линия обороны тоже полностью сформирована. Вратари все - 100 % - мы практически закрыты. В линии атаки, наверное, нам не достает одного-двух игроков".

На Кубке мэра Москвы минское "Динамо" попало в квартет "А", где в соперниках оказались московские ЦСКА и "Спартак", а также казанский "Ак Барс". Как раз-таки с последней из перечисленных команд "бело-синим" придется стартовать уже в 15:00, 27 августа.

Что же касается нового чемпионата КХЛ, то "зубры" начнут выступление в первенстве дома 7 сентября: в гости пожалует нижегородский ХК "Торпедо".