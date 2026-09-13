Краткий пересказ от ИИ

Организационный комитет чемпионата мира по футболу так хотел угодить Дональду Трампу, что в лице главы ФИФА Джанни Инфантино едва ли не стоял на коленях перед иранской федерацией футбола, чтобы та не бойкотировала главное спортивное событие года.

В состоянии открытого конфликта между США и Ираном ФИФА могла потерпеть огромные репутационные риски, хотя все равно не избежала огромной критики. В результате сборная Ирана по футболу играла матчи в США, а после игр была вынуждена без должного восстановления тут же отправляться в Мексику. Как говорится, с глаз долой - в стиле знаменитой заокеанской демократии. Основным игроком сборной Ирана на чемпионате мира был ныне защитник клуба "МЛ Витебск" Милад Мохаммади.

История нам показывала не раз, что спорт становился ширмой настоящей внутренней конфронтации. И вот еще один пример из далекого 1998 года.

На чемпионате мира 28 лет назад, в июне 1998 года, матч между Ираном и США проходил на фоне острого политического противостояния и как будто бы стал символом мира и примирения. Иранцы, несмотря на запрет руководства страны, пожали руки американцам и даже подарили им белые розы как символ мира. Однако эти жесты, как выяснится в будущем, станут символом не мира, а популизма. Ведь напряжение между странами лишь возрастет.

Уже в 2026-м сборная Ирана все же поехала на чемпионат мира, несмотря на агрессию со стороны США. В этой команде на позиции защитника все три матча в группе, которые завершились вничью, провел Милад Мохаммади.

После чемпионата он перешел в "МЛ Витебск": проект клуба его заинтересовал. Но чемпионат мира запомнился футболисту с разных точек зрения.

Защитник сборной Ирана по футболу и ФК "МЛ Витебск" Милад Мохаммади рассказал, что атмосфера на чемпионате мира была очень разная. "Если взять игроков и команды, то это величайшие представители футбола современности. Просто невероятные. И играть на чемпионате мира - невероятное событие в моей жизни. А какие там фанаты - просто вау. Яркие и удивительные".

Сборная Ирана по футболу играла матчи в США, а после игр отправлялась в Мексику. "С одной стороны, это доставляло нам трудности, - признался он. - Поскольку мы играли матч буквально через несколько дней. И сразу после игры нам приходилось улетать в Мексику без должного восстановления. Прям сразу улетали. А для футболиста восстановление - это самое главное после таких непростых нагрузок. Приходилось ориентироваться по ситуации, и это непросто".

Он отметил, что очень много фанатов поддерживало их сборную на стадионах чемпионата мира. "Это врезалось мне в память навсегда", - восторженно сказал Милад Мохаммади.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Ирана и США, футболист сказал: "Мне очень непросто говорить об этом. Я доверяю своему правительству и верю, что этот конфликт разрешится в самое ближайшее время. В это верят абсолютно все".

В истории Ирана был сложный период, но сейчас всё спокойно, рассказал Мохаммади. Сейчас, по его словам, безопасно. "И к слову, Тегеран всегда был и остается под надежной защитой, однако менее крупные города пострадали, - отметил он. - Весь мир сегодня очень нестабилен. Но я очень хочу, чтобы мы все жили в мире и безопасности. И чтобы все люди были счастливы. Это мое большое желание".

Сейчас страна, в которой живет Милад со своей семьей, - это Республика Беларусь. Его дом вблизи "Минск-Арены", поэтому он уже познакомился с тем, как много людей ходит на хоккей. Но главное прямо сейчас - он счастлив в команде, которая носит статус чемпиона Беларуси.

Как он оказался в Беларуси, объяснил просто: "Мне позвонил руководитель команды "МЛ Витебск" Артем Леонов. У нас сразу получился очень хороший диалог. К тому же клуб носит статус чемпиона, а многих игроков команды я знал до того момента, как стал частью проекта. Меня, конечно, привлекло то, что клуб на тот момент готовился выступать в Лиге чемпионов".

"Из разговора я сразу понял, что команде необходимо расти не только внутри белорусского чемпионата, но с каждым годом все громче и громче заявлять о себе на просторах Европы. И еще я понял, что руководству нашей команды важно доставлять удовольствие своим болельщикам, представляя страну на европейской арене", - сказал Милад Мохаммади.

Контракт подписывал, уже побывав с командой на сборе в Венгрии; в саму Беларусь приехал летом. "До приезда и подписания контракта с "МЛ Витебск" я ни разу не был в вашей стране, но многое слышал о ней, конечно. Это очень уютная и приятная страна. Отличные и приветливые люди. И главное - ваша страна очень безопасна", - считает он.

"Когда въехали в Минск, то я обратил внимание, какие широкие и чистые проспекты. А вот когда мне удалось уже ближе познакомиться с Беларусью, то главным впечатлением для меня стали приветливые и отзывчивые люди. И атмосфера, которую я ощущаю, находясь где-нибудь в городе на прогулке, - отметил Милад Мохаммади. - Я очень счастлив быть здесь и надеюсь, что помогу клубу "МЛ Витебск" добиться высочайших результатов не только в Беларуси, но и в Европе".

О Беларуси говорят в медиа Ирана. "Благодаря тому, что я видел в интернете и на телевидении у нас, у меня сложилось очень хорошее впечатление о вашей стране и о ваших людях, - рассказал футболист. - Но вот тут точно могу выделить популярность в Иране спортивной борьбы. У нас фигура Александра Медведя - культовая. Это был потрясающий спортсмен и великий человек".

Милад Мохаммади заметил, что в Беларуси особенно популярен хоккей. "Он пользуется прям бешеным интересом. Я всюду слышу о нем", - поделился наблюдениями он.

"Минск-Арена" - очень крутая. Это абсолютно современная спортивная арена. И в самом ближайшем будущем, тем более я здесь живу рядом, я хочу посетить этот комплекс и попасть на хоккей! Почувствовать атмосферу. Я видел антураж вокруг арены, когда болельщики идут на игру любимой команды. Лига стартовала, и самое время вместе со своей семьей стать участником такого праздника", - рассказал о планах защитник клуба "МЛ Витебск".

"Витебск - очень уютный город, который меньше столицы, конечно. Но и там живут очень хорошие люди. Со временем хочу узнать его ближе", - сказал он.

"Моя мечта в плане футбола - принести пользу моей команде "МЛ Витебск", добиться с ней успеха. Вместе с командой я хочу становиться лучше совершенно каждый день, - поделился Милад Мохаммади. - И конечно, я хочу, чтобы моя семья была счастливой. И в Иране всегда был мир".