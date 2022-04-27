3.69 BYN
Заседание комиссий спортсменов олимпийских комитетов Беларуси и России проходит в Минске
Совместное заседание спортсменов комиссий НОК Беларуси и Олимпийского комитета России проходит в эти минуты в штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Минске. Наши делегации, в составе которых знаменитые и титулованные атлеты, в том числе олимпийские чемпионы, начинают в эти дни плотное взаимодействие между национальными спортивными федерациями, а это коснется и работы с детьми и резервом. Работа в спорте будет планироваться таким образом, чтобы белорусские и российские спортсмены вернулись на мировую арену конкурентоспособными и показывали свой высокий результат. Заметим, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая передала свою саблю в музей НОК Беларуси.
Мы должны поставить во главу именно спортсмена, которому мы должны создать все условия для участия в соревновательной деятельности, для показания своего результата, потому что каждый спортсмен должен видеть в определенном возрасте свой результат, чтобы понимать, как ему развиваться и до какого уровня он дорос.
Образовательные программы для спортсменов, тренеров. Сохранить молодежь, чтобы не было оттока спортсменов, чтобы они не уезжали в другие страны. Создать все самые главные условия для поддержки спорта всех направлений, не только высших достижений, но и детско-юношеского спорта, студенческого спорта. Главное, это делать вместе, целенаправленно.
Заседание комиссий спортсменов олимпийских комитетов наших стран проходит в канун празднования Дня Победы, поэтому в ближайшие часы делегации посетят Музей Великой Отечественной войны и возложат цветы к стеле "Минск - город-герой". Затем олимпийские чемпионы и призеры отправятся на спортивные объекты столицы, где проведут мастер-классы. У детей будет возможность пообщаться со звездами спорта и их кумирами лично.