Заседание комиссий спортсменов олимпийских комитетов Беларуси и России проходит в Минске

Совместное заседание спортсменов комиссий НОК Беларуси и Олимпийского комитета России проходит в эти минуты в штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Минске. Наши делегации, в составе которых знаменитые и титулованные атлеты, в том числе олимпийские чемпионы, начинают в эти дни плотное взаимодействие между национальными спортивными федерациями, а это коснется и работы с детьми и резервом. Работа в спорте будет планироваться таким образом, чтобы белорусские и российские спортсмены вернулись на мировую арену конкурентоспособными и показывали свой высокий результат. Заметим, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая передала свою саблю в музей НОК Беларуси.