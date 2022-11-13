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Защитник "Динамо" Шон Лалонд: В оставшейся части сезона мы намерены только улучшать свои результаты и игру
Сейчас наша родная команда сражается на выезде. Непростое испытание проходят "зубры". Сегодня состоялась встреча с ЦСКА. Уже во вторник, 15 ноября, битва со СКА. А это абсолютные лидеры чемпионата.
Но перед тем, как отправиться на выезд, защитник "Динамо" канадец Шон Лалонд оценил выступление команды на данном этапе и рассказал о жизни в Беларуси.
Всего в регулярном чемпионате КХЛ запланировано 68 матчей. Минское "Динамо" уже провело 30 игр. Оцените выступление "бело-синих" на данном этапе
У "Динамо" были серьезные соперники, топ-клубы Лиги. При такой плотности календаря и различных трудностях, мне кажется, мы можем быть довольны тем, что имеем. Конечно, в оставшейся части сезона мы намерены только улучшать свои результаты и игру. Это здорово, что в клубе много молодых белорусских хоккеистов. Они выполняют большую роль на площадке. Приятно наблюдать за их развитием. Ведь в стане "зубров" они получают возможность прогрессировать, становиться профессиональнее, перенимая опыт у мастеровитых игроков. Я думаю, что большинство - это тот самый компонент, который нуждается в доработке. Первые пять матчей сезона наши спецбригады работали очень мощно. Но затем появились трудности, которые мы преодолевали, пробовали различные варианты. Когда наладим реализацию пауэр-плейя, то нам станет проще побеждать. Что касается личной статистики, то у меня в сезоне было уже две травмы. Не сказал бы, что вообще ранее в карьере было много повреждений. Поэтому это новый опыт. Ментально пытаюсь оставаться сильным. Ищу только позитив. Но сезон складывается хорошо, если брать только те матчи, в которых я играл. В команде выполняю разные роли - это хорошая возможность выходить на лидирующие позиции и быть примером для молодых белорусских парней.
Какая задача стоит у минского "Динамо" в этом сезоне? Никогда прежде команда не выходила во второй раунд Кубка Гагарина
Будет здорово, если так произойдет. Об этом много говорится в коллективе. Но мы должны занять как можно более высокое место в турнирной таблице по итогам гладкого чемпионата, чтобы повысить свои шансы на выход во второй раунд Кубка Гагарина. Последние два года клуб сражался против СКА. "Армейцы" с Невы - это очень тяжелый соперник для плей-офф. Поэтому сейчас нам нужно чаще выигрывать, чтобы избежать встречи со СКА или ЦСКА на стыке зимы/весны. Именно это увеличит наши шансы на выход во вторую стадию нокаут-раунда.
Многие легионеры не приехали в КХЛ в этом сезоне. Поэтому эксперты, болельщики предполагали, что уровень хоккея в Лиге упадет. Согласны с этим утверждением?
Я все равно считаю, что это сильнейшая лига в мире после НХЛ. Для меня важно выступать на самом лучшем уровне из возможного. И если не НХЛ, то, безусловно, КХЛ в приоритете. Здесь есть все возможности, чтобы реализовать свой талант. Я думаю, что топовые клубы остались в том же статусе, так как сформированы из сильнейших российских хоккеистов. Кроме того, общий уровень повышают мастеровитые легионеры. Кого приглашать в команду, зависит от руководства клуба. Вопрос, как сработает организация в приглашении на контракт. Например, в "Адмирале" пять легионеров, и все они очень хорошо влились в коллектив. Все хотят попасть в НХЛ. Но КХЛ - вторая в очереди в плане выбора игроков. Российские клубы могут пригласить пять импортов и ищут оптимальные варианты. За карьеру, кроме Северной Америки, я поиграл в чемпионатах Германии, Швеции и Финляндии. Каждая лига имеет свои особенности. В АХЛ много молодежи, которая там развивается с перспективой под НХЛ. Немецкий чемпионат чем-то похож на североамериканские лиги. Шведы и финны играют от обороны.
Почему вы несколько лет пытались попасть в минское "Динамо"? Как обустроились в Беларуси? Совпали ли ожидания с реальностью?
"Динамо" - солидная организация. Здесь одни из лучших болельщиков в КХЛ. А Минск - потрясающий город. Поэтому мне было интересно сюда приехать. К тому же в команде канадский тренер, что очень помогает. Ранее мы немного были знакомы с Крэйгом Вудкрофтом. Так мы пересекались в Германии, когда я там играл, а он тренировал. Кстати, моя команда всегда побеждала его клуб. В "Динамо" много ребят, которые всегда помогут. И это упрощает адаптацию в Беларуси. В общем, я рад, что Минск стал моим домом. Это красивый город, в котором есть чем заняться. Много кафе, торговых центров. Нет такого дня, когда тебе было бы скучно в столице. Всегда можно чем-то себя развлечь. Жаль, что график игр очень плотный. И свободного времени почти нет на то, чтобы посмотреть что-нибудь новое. Но за несколько месяцев, которые я провел в Беларуси, я отметил красоту и чистоту Минска, а также дружелюбие людей.
Заметно ли, что белорусы любят хоккей? И с кем больше всего общаетесь в команде?
Стараюсь проводить время со всеми в равной степени. Пытаюсь учить русский, поэтому много общаюсь с белорусами и россиянами. Я кое-что могу разобрать, если говорят медленно. Но, если на русском говорят очень быстро, то все становится сложным. Мой конкурент на звание знатока русского - Райан Спунер. Он вообще занимается с репетитором. Коммуникация с белорусской молодежью нормальная. Многие ребята заканчивают университеты, поэтому с английским у них все в порядке. Ваши ребята очень трудолюбивые и талантливые. В своем юном возрасте уже хорошо "читают" игру, понимают, что нужно делать. Это важные детали. У них есть потенциал, чтобы стать большими игроками в будущем. Главное - трудиться. "Динамо" - это важный элемент белорусской системы хоккея. Крэйг Вудкрофт не только главный тренер клуба, но еще и национальной сборной. Это глобальная хоккейная программа. А еще белорусы - преданные болельщики, которые хорошо понимают игру. Поэтому мы всегда должны выступать на максимуме.
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