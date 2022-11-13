Защитник "Динамо" Шон Лалонд: В оставшейся части сезона мы намерены только улучшать свои результаты и игру

У "Динамо" были серьезные соперники, топ-клубы Лиги. При такой плотности календаря и различных трудностях, мне кажется, мы можем быть довольны тем, что имеем. Конечно, в оставшейся части сезона мы намерены только улучшать свои результаты и игру. Это здорово, что в клубе много молодых белорусских хоккеистов. Они выполняют большую роль на площадке. Приятно наблюдать за их развитием. Ведь в стане "зубров" они получают возможность прогрессировать, становиться профессиональнее, перенимая опыт у мастеровитых игроков. Я думаю, что большинство - это тот самый компонент, который нуждается в доработке. Первые пять матчей сезона наши спецбригады работали очень мощно. Но затем появились трудности, которые мы преодолевали, пробовали различные варианты. Когда наладим реализацию пауэр-плейя, то нам станет проще побеждать. Что касается личной статистики, то у меня в сезоне было уже две травмы. Не сказал бы, что вообще ранее в карьере было много повреждений. Поэтому это новый опыт. Ментально пытаюсь оставаться сильным. Ищу только позитив. Но сезон складывается хорошо, если брать только те матчи, в которых я играл. В команде выполняю разные роли - это хорошая возможность выходить на лидирующие позиции и быть примером для молодых белорусских парней.

Шон Лалонд, защитник ХК "Динамо-Минск"