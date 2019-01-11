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Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов теперь без клуба

Нижегородское "Торпедо" вчера расторгло контракт с игроком, несмотря на то, что соглашение было заключено до 2020 года. В текущем сезоне хоккеист обороны провел за "Торпедо" в КХЛ 39 матчей, набрал 8 очков при показателе полезности 5. В Коробове заинтересована минская "Юность".

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