Завершается 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу

"Рух" - "Динамо-Минск" и "Шахтер" - "Торпедо-БелАЗ". "Беларусь 5" покажет два матча 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В 14:50 эфир встречи из Бреста. А в 19:20 трансляция из Солигорска. Также в 21:20 вашему вниманию обзор всего тура. Для поклонников просмотра футбола с трибун сообщаем, что на "Тракторе" уже в 13:00 встретятся Минск и Гомель - поединок обещает быть занятным.