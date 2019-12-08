3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Завершается чемпионат мира по плаванию на короткой воде
Анастасия Шкурдай финишировала второй в своем предварительном заплыве, но не вышла в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 50 метров вольным стилем. Зато с этой задачей справилась еще одна белоруска Анастасия Караковская. Минимум в полуфинале на 50 метрах на спине будут бороться Виктор Стаселович и Григорий Пекарский. Белорусская мужская четверка с четвертым временем пробилась в финал в эстафете 4 по 50 метров. Полуфиналы и финалы пройдут в рамках вечерней сессии, прямая трансляция которой начнется на "Беларусь 5" в 19:55. Отметим, в решающем заплыве на стометровке баттерфляем выступит и наша Анастасия Шкурдай.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов