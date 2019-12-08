Завершается чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Анастасия Шкурдай финишировала второй в своем предварительном заплыве, но не вышла в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 50 метров вольным стилем. Зато с этой задачей справилась еще одна белоруска Анастасия Караковская. Минимум в полуфинале на 50 метрах на спине будут бороться Виктор Стаселович и Григорий Пекарский. Белорусская мужская четверка с четвертым временем пробилась в финал в эстафете 4 по 50 метров. Полуфиналы и финалы пройдут в рамках вечерней сессии, прямая трансляция которой начнется на "Беларусь 5" в 19:55. Отметим, в решающем заплыве на стометровке баттерфляем выступит и наша Анастасия Шкурдай.