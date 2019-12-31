Завершено расследование в деле об организации договорных матчей

Правоохранителями установлено 16 фактов подкупа участников профессиональных соревнований, а также 12 эпизодов мошенничества. Большинство из них связано со ставками на заранее определенный результат. Следователями предъявлены обвинения футболистам команд "Нафтан", "Лида", "Орша", "Химик", "Неман-Агро", "Гомель". А также волейболистам команды "Коммунальник-Могилев" за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси. В ближайшее время материалы будут переданы прокурору для направления в суд.



