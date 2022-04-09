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Команда главы государства 13-й раз стала победителем любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба
Аншлаг на трибунах и россыпь заброшенных шайб! Юбилейные, 15-е, Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба завершились. Напряженный матч прошел на "Олимпик-Арене". В решающем поединке сошлись команда Президента и сборная Минской области. Кристина Камыш продолжит.
Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба
Почти полгода борьбы в регулярном чемпионате. Запредельный накал страстей в плей-офф. Вот решающая серия. Значимость сегодняшнего поединка не переоценить. На кону - заветный Кубок.
Дегустация от производителя: сладкие сюрпризы для болельщиков
Если в доме не нашлось хоккейных реквизитов, то атрибутику настоящего фаната продавали рядом с фудкортами. Кто не успел позавтракать дома, голодным на игре не остался. Еще всех болельщиков угощали сладостями.
Перед матчем - зажигательный концерт
Ровно в 10:30 прозвучали первые аккорды. По традиции соревнований на разогреве - зажигательные хиты. Но в юбилейный год турнира организаторы сделали сюрприз. Впервые за 15 лет на сцене любительского чемпионата выступил ансамбль "Песняры".
Значимость любительского турнира
Для зрителей турнир - это, во-первых, возможность увидеть наших прославленных хоккеистов в действии, например, бывшего НХЛовца Михаила Грабовского.
Во-вторых, соревнования привлекают все больше болельщиков по всей стране. Соответственно, растет армия поклонников вида спорта. Тот, кто был у истоков, может судить о развитии первенства.
Однако есть и сверхзадача любительского чемпионата. Президент нашей страны на личном примере показывает, насколько важно быть активным, оставаться в хорошей физической форме и заниматься спортом.
Финальная серия любительского хоккейного турнира длится до двух побед одной из команд. Неделю назад дружина главы государства обыграла коллектив Минской области - 6:1. Повторить успех стремились хозяева льда и на этот раз. Соперник к давлению был готов.
Команды понимали значимость обороны в финальном матче. Поэтому счет был открыт только на 10-й минуте, а на первый перерыв дружины ушли при равенстве - 1:1. Во второй 20-минутке случился неприятный инцидент. В круге вбрасывания игрок Минской области промазал по клюшке главы государства и попал по лицу.
Как поется в песне: "В хоккей играют настоящие мужчины". На настроении команд данное происшествие никак не отразилось.
Лишь одно взятие ворот в исполнении дружины Президента увидели зрители во втором периоде. Все решилось в заключительной трети, когда трижды хоккеисты Минской области были вынуждены капитулировать. Точку в матче поставил Николай Лукашенко, забросив в пустые ворота при игре в меньшинстве.
Команда главы государства стала 13-м чемпионом любительского турнира
Итоговый счет - 5:1. Команда Президента защитила титул.
По итогам сезона назвали лучших по амплуа. Были отмечены голкипер Дмитрий Филиппович, защитник Сергей Рабиза, нападающий Олег Антоненко. В бомбардирской гонке не было равных его сыну - Артему Антоненко.
Таким образом, команда Президента в 13-й раз выигрывала любительские соревнования. По одному титулу у сборных Гомельской и Минской областей. Обладателями бронзовых медалей нынешнего турнира стали хоккеисты Брестского региона.
Затем по доброй традиции за горячую поддержку и искренние эмоции некоторым фанатам посчастливилось получить плюшевые подарки от команд и главы государства лично.
После самые удачливые имели возможность сфотографироваться с Первым.
Теперь соревнования уходят на паузу. Новый сезон стартует уже в октябре.
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