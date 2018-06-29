Завершились соревнования по компакт-спортингу на призы Президента Беларуси

Соревнования по компакт-спортингу на призы Президента Беларуси завершились на этой неделе. Победителем в командном зачете стали представители сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Вторые - ДОСААФ, организаторы соревнований - команда МВД Беларуси - только бронзовые призеры. Вероятно, турнир станет традиционным, с высоким уровнем участников и широкой географией команд из-за рубежа.

Напомним, на неделе под эгидой МВД стартовал Международный турнир по стендовой стрельбе. Участие приняли 13 команд, в том числе и представители дальнего зарубежья. Этот первый своего рода турнир посвящен Дню Независимости Беларуси. Без преувеличения, он собирал сильнейших людей всей страны. Соревнования проводятся среди государственных органов, входящих в систему обеспечения национальной безопасности, а его главная особенность - призы от имени Президента Беларуси.