Завершился финальный этап соревнований по пятиборью среди детей и подростков "Дай пять!"

Непредсказуемыми по накалу и борьбе эстафетами завершился финальный этап проекта "Дай пять!", который при поддержке Президентского спортивного клуба проводит Белорусская федерация современного пятиборья. Особенность турнира заключается в том, что участие в нем принимали ребята, которые занимаются другими видами спорта.

В старшей возрастной категории (2013-2014 годов рождения) лучшие результаты показали команды Гомельской области.

Победительница проекта Агния Астралева отметила, что сила гомельской команды заключается в большой силе воли, хорошем настрое, а также в тренерах, которые очень сильно ценят и поддерживают ребят. "Спасибо им большое!" - сказала спортсменка.

Эмоции участников, а также яркие кадры соревнований и награждения см. в видео.