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Завершился 3-й этап Кубка мира по биатлону в Ле Гран-Борнан

Ирина Кривко - 21-я в масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Ле Гран-Борнан. Она единственная белоруска, выступавшая в этой дисциплине накануне, три промаха в пассиве. Равных же не было норвежке Тириль Экхофф, вторая - итальянка Доротея Вирер, шведка Линн Персон третья.

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