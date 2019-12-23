Завершился 3-й этап Кубка мира по биатлону в Ле Гран-Борнан

Ирина Кривко - 21-я в масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Ле Гран-Борнан. Она единственная белоруска, выступавшая в этой дисциплине накануне, три промаха в пассиве. Равных же не было норвежке Тириль Экхофф, вторая - итальянка Доротея Вирер, шведка Линн Персон третья.